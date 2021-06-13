Московское управление МЧС предупреждает о вероятности сильного дождя с грозой до конца воскресенья. Порывы ветра при этом могут достигать 15 м/с, говорят специалисты. Водителям рекомендуют во время непогоды снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, и не парковаться вблизи деревьев. Пешеходам советуют при этом обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
2021-06-13T12:32:31+03:00
2021-06-13T12:32:31+03:00
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12:32, 13 июня 2021
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