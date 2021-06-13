Московское управление МЧС предупреждает о вероятности сильного дождя с грозой до конца воскресенья. Порывы ветра при этом могут достигать 15 м/с, говорят специалисты. Водителям рекомендуют во время непогоды снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, и не парковаться вблизи деревьев. Пешеходам советуют при этом обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.