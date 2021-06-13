Пожарную авиацию привлекли для борьбы с огнем в лесах Иркутской области. Туда прибыли самолет Ил-76 МЧС России. Сейчас площадь природного пожара в одном из районов Приангарья составляет более 30 тыс. га. В тушении также задействованы два вертолета МЧС. Всего в регионе действуют 13 природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет, говорят спасатели.