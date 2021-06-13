Россия готова выдавать США киберпреступников, сказал президент Владимир Путин. В то же время он отметил, что ждет такого же шага и от Вашингтона. Такие договоренности, добавил российский руководитель, должны выражаться в соответствующих межгосударственных соглашениях. При этом Путин назвал тему кибербезопасности одной из важнейших. На следующей неделе российский президент встретится со своим американским коллегой на саммите в Женеве.