Минпросвещения пока не планирует менять планы по проведению ЕГЭ, несмотря на резкий скачок заражений коронавирусом

Министерство просвещения пока не планирует менять планы по проведению ЕГЭ, несмотря на резкий скачок заражений коронавирусом. График сохранится по всей стране, добавили представители ведомства. Выпускники уже сдали большую часть экзаменов, среди которых и самые массовые — русский язык, математика и история. Они, по оценке чиновников, прошли в штатном режиме. Остались еще экзамены по иностранным языкам, обществознанию, биологии и информатике. В министерстве напомнили, что все помещения и аудитории, задействованные в итоговой аттестации, проходят обязательные процедуры дезинфекции, проветривания, а на самых экзаменах действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа и выхода в помещения, и все зоны снабжены необходимыми антисептиками и иными средствами защиты.