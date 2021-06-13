Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что еще раз привился от коронавируса препаратом «Спутник V». В своем блоге он пояснил, что решил опять сделать прививку из-за снижения уровня антител. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо. Собянин также добавил, что с понедельника мэрия начнет стимулировать тех, кто решил вакцинироваться. Раз в неделю все они станут участниками розыгрыша пяти автомобилей. Победителей станут называть каждую среду. Программа будет действовать до 11 июля. За минувшие сутки в Москве было зарегистрировано максимальное с конца прошлого года количество заразившихся коронавирусом – порядка 7 700 человек. Всего же в России этот показатель подошел к 15 тысячам.