Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал освобождения журналистки Самусик

Профсоюз журналистов и работников СМИ требует немедленного освобождения журналистки телеграм-канала SOTA Ники Самусик, которая была задержана во время освещения перформанса акциониста Павла Крисевича на Красной площади. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель профсоюза Игорь Ясин.

«Наш профсоюз требует немедленного освобождения Ники Самусик — члена нашей организации. Мы возмущены этим задержанием», — сказал он.

И.Ясин добавил, что «в последнее время задержания журналистов во время освещения значимых общественных событий складываются в порочную практику». «Журналистов преследуют и запугивают даже до различных акций, а теперь уже и после их проведения. Это, безусловно, должно быть прекращено, а Ника должна быть освобождена», — заключил он.