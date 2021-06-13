Таганский суд Москвы должен избрать сегодня меру пресечения журналисту интернет-издания Sota Веронике Самусик. Она была задержана еще в пятницу, когда освещала акцию художника-акциониста Павла Крисевича на Красной площади. Редактор SOTA Алексей Обухов в эфире телеканала «Дождь» сказал, что, по всей видимости, полиция пытается не дать распространиться задачей полицейских было не дать распространить видео с акции.

Обухов добавил, что редакция организовала сбор поручительств в поддержку задержанных в Москве и Петербурге. По его словам, генсек Европейской федерации журналистов потребовал освободить Самусик. Реакции от Союза журналистов пока не было. Также Таганский суд должен рассмотреть вопрос о мере пресечения Крисевичу. Сообщалось, что в отношении него возбудили дело о хулиганстве.