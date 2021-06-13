Власти Москвы запускают программу стимулирования вакцинации для совершеннолетних. Ее участники смогут поучаствовать в розыгрыше автомобиля. Это коснется всех, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса с завтрашнего дня по 11 июля. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей, на писал в своем блоге мэр столицы Сергей Саобянин. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24». Средства предоставили крупнейшие компании. Собянин также дал понять, что считает нынешние темпы вакцинации в городе недостаточными.