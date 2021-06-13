В России за минувшие сутки вновь резко выросло число заражённых коронавирусом. Согласно официальным данным, это по большей части произошло за счёт Москвы.

За сутки в стране впервые с середины февраля выявили более 14 тысяч семисот новых случаев. Примерно половина этого числа приходится на Москву. В столице ковидом по сравнению с днём ранее заболело на тысячу человек больше. По данным оперативного штаба 7 704 инфицированных. Последний раз такие цифры выявляли в конце прошлого года. Из-за ухудшения ситуации отменили общегородской выпускной в Парке Горького. 11-тиклассники смогут отметить его только в школах, департамент образования рекомендовал провести торжественную часть на улице. Растёт число заражённых в Подмосковье, Бурятии, Нижегородской области, ряде других регионов. За сутки по официальным данным в Москве умерли 69 человек, по всей России отмечено 357 летальных случаев. Столичные власти уже ввели ограничения: с этого дня должны приостановить работу кафе и рестораны в торговых центрах, детские площадки закрыли, выходные продлятся всю следующую неделю. Работодателям опять рекомендовали перевести не менее 30 процентов сотрудников на удалёнку, особенно пожилых людей и тех, у кого хронические заболевания.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились более пяти миллионов человек, умерли около 130-ти тысяч. Между тем по данным Росстата, опубликованным в пятницу, только в прошлом году ковид унес жизни почти 145-ти тысяч россиян.