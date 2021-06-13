Суд изберет меру пресечения журналистке телеграм-канала SOTA Самусик и акционисту Крисевичу – адвокат

Таганский районный суд Москвы сегодня изберет меру пресечения акционисту Павлу Крисевичу и журналистке телеграм-канала SOTA Нике Самусик. Как сказал адвокат журналистки Сергей Тельнов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», у защиты нет никакого постановления о возбуждении уголовного дела, и нет никакой информации, в чем их подозревают.

«Таганский районный суд 13 июня будет избирать меру пресечения для Ники Самусик и Павла Крисевича. Судебное заседание начнется сегодня не раньше, чем в 13.00», — рассказал он.

С.Тельнов подчеркнул, что журналистка не делала ничего противозаконного, а лишь осуществляла свою профессиональную деятельность. «Мы неоднократно просили уведомить нас о существе подозрения, которое вменяется моей подзащитной, но нам было в этом отказано. Нам не было предъявлено постановление о возбуждении уголовного дела, и даже устно нам не объяснили суть подозрений. Таким образом грубо было нарушено право на защиту, поскольку мы не можем защищаться от того, чего не знаем. Вся информация об уголовном деле — это только его номер, который у нас есть, и статья 213 часть 2. А в чем заключается конкретно существо подозрения, мы не знаем», — отметил адвокат.

Журналистка Н.Самусик снимала акцию П.Крисевича на Красной площади в первой половине дня в пятницу. Во время съемки силовики отобрали у нее SD-карту с материалами и задержали без объяснения причин, несмотря на наличие пресс-карты.