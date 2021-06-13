Полиция только ночью отпустила задержанную в субботу участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. На нее, по словам адвоката, составили протокол о мелком хулиганстве. Никульшиной может грозить дог 1 тыс. рублей штрафа или до 15 суток ареста. Судебного заседания по протоколу в отношении нее еще не назначено. Участницу Pussy Riot задержали в районе Лубянской площади, когда она давала интервью. По словам самой Никульшиной, полицейские обвинили ее в курении в общественном месте.