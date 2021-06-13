Z Архив новостей новости
5 1 6 229
11:32, 13 июня 2021

Полиция только ночью отпустила задержанную в субботу участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину

Полиция только ночью отпустила задержанную в субботу участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. На нее, по словам адвоката, составили протокол о мелком хулиганстве. Никульшиной может грозить дог 1 тыс. рублей штрафа или до 15 суток ареста. Судебного заседания по протоколу в отношении нее еще не назначено. Участницу Pussy Riot задержали в районе Лубянской площади, когда она давала интервью. По словам самой Никульшиной, полицейские обвинили ее в курении в общественном месте.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 июня Поздравить…

5 181 6 6031 07.06
Блоги

Николай Сванидзе журналист

За погромы Антисемит, даже среди антисемитов Романовых — тот ещё. При нем резко ужесточились гонения на евреев и, как следствие, — массовый приток еврейской молодёжи в революцию…

5 477 6 70949 06.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 185 6 14693 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На форме изображены контуры Украины, включая Крым и Донбасс, и написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»...

5 139 6 23064 06.06
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Приём не новый В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху…

5 287 6 39509 06.06
Новости

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным намерен продемонстрировать жесткий подход Об этом говорят источники канала NBC…

5 43 6 5289
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ритуал и содержание Отказ вставать на колено, сам по себе, означает только отказ человека (или команды) от ритуала. Это не свидетельство расизма…

5 40 6 5159 10:02
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 89 6 15742 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 87 6 15398 08.06
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 142 6 25201 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения» Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину…

5 187 6 35590 07.06
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 12651 08.06
Блоги

Без лишних слов Мировые СМИ в картинках

Time посвятил обложку своего нового выпуска предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина На первой странице изображен Джо Байден, в очках которого отображается Владимир Путин…

5 60 6 13154 11.06
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках…

5 245 6 73733 06.06
Блоги

Татьяна Пелипейко обозреватель «Эха Москвы»

К вопросу об орденах и памятниках Между прочим, на исходной скульптурной работе Паоло Трубецкого вообще никаких орденов не было…

5 66 6 36692 06.06
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 105 6 23714 09.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Футболисты сборной России установили антирекорд чемпионата Европы Они стали первыми в его истории хозяевами турнира, которые проиграли с разницей в три мяча…

5 30 6 9919
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 32 6 78238 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

8 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 1805 08.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 136 6 179123 09.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Из всех мракобесов на русском троне Александр III был самым депрессивным и агрессивным…

5 65 6 109034 07.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9148107
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4935474

Сегодня в эфире