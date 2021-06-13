Хоккеист Даниил Ямщиков получил ранение в результате драки в центре Москвы, передает агентство ТАСС. Он госпитализирован, подозреваемый задержан, говорят в полиции. По сведениям столичного главка МВД, стычка произошла у ресторана на Цветном бульваре ночью. Один из ее участников ударил другого ножом. Сейчас полиция выясняет причины конфликта. Ямщиков выступал за московскую хоккейную команду «Метеор».