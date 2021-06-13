Снижение негативной риторики между Россией и США происходит на фоне встречи двух президентов, считает Владимир Путин

Снижение негативной риторики между Россией и США происходит на фоне встречи двух президентов в Женеве, считает Владимир Путин. Такая ситуация со стороны Вашингтона российский руководитель назвал проявлением профессионального подхода. Перед встречей с Джо Байденом Путин заметил, что необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать механизмы взаимодействия двух стран. Он уверен, что остаются вопросы, где Россия и США действительно могут эффективно работать. При этом Путин упомянул, что об этом же говорит и американская сторона. Среди вопросов, которые по мнению Белого дома представляют взаимный интерес, есть стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия.