Власти Москвы отменили из-за ситуации с коронавирусом общегородской выпускной в Парке Горького. Старшеклассники смогут отпраздновать выпускной в своих школах, торжественную часть лучше провести на улице, порекомендовали в городском департаменте образования. С сегодняшнего дня приостанавливается работа развлекательных объектов: спортивных площадок, беседок, которые задействованы при организации выпускного вечера. Накануне мэр Сергей Собянин объявил о продлении в городе нерабочих дней на всю следующую неделю. Возвращаются ограничения на работу ночных заведений. Закрываются зоны кафе и ресторанов в торговых центрах.

Антиковидные меры, которые принимаются в пунктах сдачи ЕГЭ позволяют сохранить график сдачи экзаменов на территории всей страны, сообщает Telegram-канал Минпросвещения РФ «Большая перемена».