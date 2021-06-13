Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России приблизился к 15 тысячам. По данным оперативного штаба, сегодняшняя цифра, 14 700, стала максимальной с середины февраля. В Москве более 7 700 заразившихся за сутки, максимум с конца прошлого года. Скончались за минувшие сутки чуть более 350 человек.