Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России приблизился к 15 тысячам. По данным оперативного штаба, сегодняшняя цифра, 14 700, стала максимальной с середины февраля. В Москве более 7 700 заразившихся за сутки, максимум с конца прошлого года. Скончались за минувшие сутки чуть более 350 человек.
2021-06-13T11:31:03+03:00
2021-06-13T11:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 13 июня 2021
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