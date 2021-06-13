Болельщики в Санкт-Петербурге освистали игроков сборной Бельгии, когда перед матчем они встали на одно колено. Футболисты таким образом выступили в поддержку движения по борьбе с расизмом. Участвовавшие в матче с ними футболисты сборной России при этом не стали присоединяться к этой акции. Россияне проиграли бельгийцам со счетом 0:3.
2021-06-13T11:04:59+03:00
2021-06-13T11:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 13 июня 2021
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