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Эксклюзив Эха 11:03, 13 июня 2021

Владельцы столичных торговых центров отозвали письмо на имя мэра Москвы с просьбой не закрывать фудкорты

Владельцы столичных торговых центров отозвали письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой не закрывать фудкорты. С сегодняшнего дня, согласно указу московского градоначальника, работа таких зон общепита приостановлена до 20 июня.

Российский совет торговых центров, как сообщил агентству РБК управляющий директор организации Олег Войцеховский, принял решение отозвать письмо, отправленное накануне в мэрию. Это объясняют несоответствием позиции органов управления структуры тексту обращения. Почему письмо не было согласовано до отправки, Войцеховский не пояснил. В обращении содержалось предложение дать фудкортам возможность продолжить работу с необходимыми из-за коронавируса ограничениями и говорилось, что отрасль так и не восстановилась из-за мер, вводившихся в прошлом году. Бизнес выражал опасение, что после новых ограничений часть предприятий в этой сфере не вернется к работе. Как результат — пострадает качество и будут потеряны десятки тысяч рабочих мест. В субботу Собянин объявил о новых ограничениях в связи с существенным ростом заболеваемости. На предстоящей неделе власти города объявили новые нерабочие дня и рекомендовали работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Помимо фудкортов мэрия ограничила работу зоопарков, ряда парковых объектов и детских игровых комнат.

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк ранее сообщил «Эху», что кроме того в ночное время не смогут принимать посетителей рестораны и летние веранды. Впрочем, недавно открытые по случаю европейского чемпионата по футболу фан-зоны в Лужниках свою работу продолжат в обычном режиме.


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