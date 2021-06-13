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11:02, 13 июня 2021

Исполнительный директор «Роскосмоса» Крикалев лишился должности из-за несогласия с планами по съемке кино на орбите

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев, по данным «Новой газеты», лишился должности из-за несогласия с планами по съемке кино на орбите. В самой госкорпорации эту информацию не подтвердили.

В руководстве «Роскосмоса» больше не осталось космонавтов. Последним был Сергей Крикалёв, который переведён в советники. Вместо него направление пилотируемых программ будет курировать другой исполнительный директор — Александр Блошенко. Как пояснили в госкорпорации, это произошло «в связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции».
В свою очередь «Новая газета» со ссылкой на источники в «Роскосмосе» пишет, что Сергей Крикалев уволен за критику проекта съемок на МКС художественного фильма «Вызов». По их данным, уже бывший исполнительный директор раскритиковал эту идею на наблюдательном совете девятого июня.
Также космонавт Фёдор Юрчихин сказал изданию, что в отрасли многие настроены против съемок картины на орбите, но говорят об этом только в кулуарах. Специалист сказал, что художественный фильм выпускают в рамках эксперимента «Вызов» «из-за которого была сломана программа космических полётов» на 2021-ый год. Космонавт добавил, что изменения привели к потере примерно трети рабочего времени, отведённого на научные эксперименты.

Съёмки фильма «Вызов» должны стартовать в октябре этого года. На МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправятся режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Для работы на станции им выделили 12 дней.


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