Вода на курортах Черного моря, по прогнозу Гидрометцентра, прогреется во второй половине июня. Зато на Азовском море уже можно открывать купальный сезон, говорят специалисты. Там температура воды достигла 22 градусов. В Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте вода прогрелась до 17 градусов тепла, в Туапсе — до 18, в Евпатории — до 19, рассказали агентству ТАСС метеорологи. С середины следующей недели на юге России ожидается потепление и потому Черное море начнет активнее прогреваться.