Вода на курортах Черного моря, по прогнозу Гидрометцентра, прогреется во второй половине июня. Зато на Азовском море уже можно открывать купальный сезон, говорят специалисты. Там температура воды достигла 22 градусов. В Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте вода прогрелась до 17 градусов тепла, в Туапсе — до 18, в Евпатории — до 19, рассказали агентству ТАСС метеорологи. С середины следующей недели на юге России ожидается потепление и потому Черное море начнет активнее прогреваться.
2021-06-13T10:33:00+03:00
2021-06-13T10:33:00+03:00
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10:33, 13 июня 2021
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