Министерство здравоохранения Индии отвергает обвинения в многократном занижении смертей от коронавируса. У подобных утверждений нет оснований, говорят в ведомстве. В Нью-Дели считают, что исследования, которые использовал британский журнал The Economist для оценки смертности в Индии, не обладают подтвержденным инструментарием для определения уровня смертности в какой-либо стране или регионе. Официально в Индии от коронавируса скончались более 370 тысяч человек. Общее количество инфицированных приближается к 30 миллионам. По версии The Economist, число летальных исходов в Индии из-за пандемии может быть в пять — семь раз выше.
2021-06-13T10:32:14+03:00
2021-06-13T10:32:14+03:00
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10:32, 13 июня 2021
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