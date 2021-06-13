Почти половина выплаченных за последний год в США пособий по безработице могли попасть к мошенникам. Эксперты по интернет-безопасности рассказали изданию Axios, что речь идет о сумме в $400 млрд. До 70% средств выводились за рубеж и стали добычей преступных группировок из Китая, Нигерии, России и других стран, говорят специалисты. Правительство США, по сведениям издания, знало, что мошенничества с заявлениями на получение пособия по безработице неизбежны. Однако в администрации решили, что дать нуждающимся деньги в пандемию важнее тщательной проверки каждого заявления. Однако, сумма предполагаемого мошенничества и то, что средства оказались в руках зарубежных преступных синдикатов, делают его уже вопросом национальной безопасности, подчеркивают эксперты.