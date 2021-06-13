Депутаты израильского парламента должны утвердить сегодня новый состав правительства. Его премьером должен стать лидер правой партии «Ямин» Нафтали Беннет. Его утверждение будет означать окончание 12-летнего периода премьерства Биньямина Нетаньяху. Новый кабинет министров сформирован в результате соглашения коалиции из восьми партий. Они контролируют минимальное большинство в 61 из 120 парламентских мест. «Ликуд» Нетаньяху в коалицию не вошла.