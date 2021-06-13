Отставка Сергея Крикалева в «Роскосмосе» могла быть вызвана разногласиями по вопросу о съемки фильма на орбите

Отставка Сергея Крикалева в «Роскосмосе», как пишет «Новая газета», могла быть вызвана разногласиями по вопросу о съемки фильма на орбите. Теперь уже бывший исполнительный директор госкорпорации, по словам источника издания, критиковал идею отправить на МКС режиссера Клима Шипенко и Актрису Юлию Пересильд. Крикалев курировал пилотируемые программы. На днях было объявлено, что он назначен советником главы «Роскосмоса». Как отмечает «Новая», Крикалев был последним космонавтом в руководстве космической госкорпорации.