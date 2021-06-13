Растет число жертв взрыва газа на продуктовом рынке в городе Шиянь в центральной части Китая. По данным местного телевидения, скончались не менее 12 человек, почти 140 получили травмы. Состояние трети из них оценивается как тяжелое. Уже несколько часов на месте происшествия проходит поисково-спасательная операция. По предварительной версии, на рынке произошла утечка газа. Все случилось рано утром, когда там было много покупателей, кроме того, люди завтракали в расположенных рядом закусочных.
2021-06-13T10:30:35+03:00
2021-06-13T10:30:35+03:00
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10:30, 13 июня 2021
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