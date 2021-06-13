Московские вузы переводят на удаленку экзаменационные сессии и выпускные аттестации. О таком решении уже объявили руководители МГУ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана. Экзамены, которые нельзя провести дистанционно, пройдут при соблюдении противокоронавирусных мер. Накануне мэрия Москвы объявила нерабочими днями с сохранением зарплаты период с 15 по 19 июня. Кроме того, вновь вводятся ряд ограничений, в основном в отношении работы общепита.

Академик РАН Сергей Колесников считает оправданной мерой продление выходных в Москве до 20 июня. О этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Сергей Колесников считает, что за время пандемии россияне привыкли не собираться большими группами в закрытых помещениях. Он также подчеркнул, что отдых на природе более безопасен с точки зрения распространения коронавируса.