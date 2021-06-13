Таганский суд в ближайшие часы изберёт меру пресечения художнику-акционисту Павлу Крисевичу, который имитировал самоубийство на Красной площади, выступая против политических репрессий. Вместе с ним задержали журналистку интернет-издания Sota. В их поддержку накануне прошли акции в Москве и Петербурге.

Следствие намерено просить суд об аресте Павла Крисевича и Ники Самусик. Журналистка интернет-издания Sota снимала, как акционист в пятницу сначала выстрелил возле Спасской башни Кремля холостыми патронами дважды в воздух, а затем себе в голову. Обоих полиция задержала и отвезла в ОВД Китай-город, где оставила на 48 часов до суда. Самусик как отмечают её коллеги была на Красной площади с пресс-картой, в акции не участвовала. После неё возбудили уголовное дело о хулиганстве — за это грозит до 7 лет колонии. Самусик инвалид третьей группы, у неё острый лейкоз, её могут посадить в СИЗО. В поддержку акциониста, выступавшего против политических репрессий, и журналистки Sota, которая освещала акцию, в Москве и Петербурге вчера собирали поручительства — более двухсот человек оставили подписи. В обоих городах прошли одиночные пикеты. В Москве активист Фёдор Худокормов вышел на Манежную площадь с листком бумаги, на нём был ребус с критикой власти. Полиция задержала пикетчика. В Петербурге в автозаке оказалась Мария-Виктория Нагорных, она проводила одиночный пикет в поддержку акциониста и журналистки. Активистку отпустили после составления протокола о нарушении санитарных норм, сообщает правозащитный проект ОВД-инфо.

Сбор поручительств в поддержку Крисевич и Самусик сегодня продолжится возле Таганского суда Москвы. Освободить журналистку издания Sota призвали Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович и генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьерриш.