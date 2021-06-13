Три мачта чемпионата Европы по футболу пройдут сегодня в Амстердаме, Лондоне и Бухаресте. В рамках группы С встретятся сборные Украины и Нидерландов, команды Австрии и Северной Македонии, а в группе D англичане сыграют с хорватами. Еще до начала первенства украинские футболисты оказались в центре внимания из-за формы, на которую нанесли лозунги «Слава Украине» и «Героям слава!», а также контур страны с полуостровом Крым. Это вызвало негативную реакцию с российской стороны. РФС направлял жалобу в УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций обязал Киев убрать с футболок сборной фразу «Героям слава!». Накануне российская сборная проиграла свой первый матч на чемпионате бельгийцам со счетом 0:3.