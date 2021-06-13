Страны Группы семи собираются вместе финансировать экологические инфраструктурные проекты в развивающихся странах. Партнерство будет осуществляться в рамках мер по борьбе с изменением климат, рассказали в британском МИДе. Среди предложенных инициатив указаны проекты в железнодорожной отрасли Африки, ветряные электростанции в Азии. Сумма вложений оценивается в 100 млрд долларов в год. В заявлении также говорится, что страны G7 намерены взять на себя обязательство сократить почти наполовину выбросы парниковых газов к 2030 году по сравнению с 2010 годом.
2021-06-13T09:32:04+03:00
2021-06-13T09:32:04+03:00
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09:32, 13 июня 2021
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