Страны Группы семи собираются вместе финансировать экологические инфраструктурные проекты в развивающихся странах. Партнерство будет осуществляться в рамках мер по борьбе с изменением климат, рассказали в британском МИДе. Среди предложенных инициатив указаны проекты в железнодорожной отрасли Африки, ветряные электростанции в Азии. Сумма вложений оценивается в 100 млрд долларов в год. В заявлении также говорится, что страны G7 намерены взять на себя обязательство сократить почти наполовину выбросы парниковых газов к 2030 году по сравнению с 2010 годом.