Новые мутации коронавируса привели к смене его главных симптомов, говорят исследователи Королевского колледжа Лондона. По их словам, теперь вместо лихорадки, постоянного кашля, потеря вкуса и обоняния, на передний план вышли головная боль, насморк и боль в горле, пишет газета The Mirror. Из-за этого теперь вирус становится все больше похож на обычную простуду. Ранее американские ученые выдвигали предположение, что потеря обоняния, вкуса и головные боли надо следует относить к неврологическим симптомам, которые многократно повышают риск смерти пациента.