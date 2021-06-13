Новые мутации коронавируса привели к смене его главных симптомов, говорят исследователи Королевского колледжа Лондона. По их словам, теперь вместо лихорадки, постоянного кашля, потеря вкуса и обоняния, на передний план вышли головная боль, насморк и боль в горле, пишет газета The Mirror. Из-за этого теперь вирус становится все больше похож на обычную простуду. Ранее американские ученые выдвигали предположение, что потеря обоняния, вкуса и головные боли надо следует относить к неврологическим симптомам, которые многократно повышают риск смерти пациента.
2021-06-13T09:31:31+03:00
2021-06-13T09:31:31+03:00
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09:31, 13 июня 2021
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