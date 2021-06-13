Владельцы торговых центров отозвали письмо Сергею Собянину с просьбой не закрывать зоны кафе. Как сказали газете РБК в Российском совете торговых центров, это связано с тем, что позиция руководства организации не совпадает с текстом письма. Почему она изменилась, в организации не пояснили. В письме говорилось, что отрасль общепита не до конца восстановилась из-за прошлогодних ограничений. В связи с новыми мерами, опасались авторы обращения, часть предприятий в этой сфере может попросту не вернуться к работе. Пострадает качество бизнеса и будут потеряны десятки тысяч рабочих мест. О новых ограничениях мэр Москвы объявил накануне. Ресторанные зоны в торговых центрах закрываются до конца следующей недели.
2021-06-13T09:31:15+03:00
2021-06-13T09:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 13 июня 2021
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