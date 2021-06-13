Участников пикетов в поддержку журналиста Самусик и акциониста Крисевича задержали накануне в Москве и Петербурге

Участников пикетов в поддержку журналиста Вероники Самусик и акциониста Павла Крисевича задержали накануне в Москве и Санкт-Петербурге. Позже в обоих городах пикетчиков отпустили без составления протоколов, пишет сайт ОВД-Инфо. Сегодня Таганский суд Москвы должен избрать Самусик и Крисевичу меру пресечения. Ранее сообщалось, что они проходят по делу о хулиганстве. Их задержали еще в пятницу на Красной площади, где Крисевич попытался провести акцию. При этом Самусик, как подчеркивают в интернет-издании Sota, только освещала происходящее. Защита журналиста накануне обращала внимание, что у них нет постановления о возбуждении уголовного дела.
2021-06-13T09:30:46+03:00
2021-06-13T09:30:46+03:00
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09:30, 13 июня 2021
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