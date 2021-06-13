На саммите «Большой семерки» сегодня могут поднять вопрос о «дестабилизирующей деятельности» России и Китая.

Действия России на политическом поле и в рамках международной политики неоднократно в последнее время вызывали критику со стороны стран, входящих в G7. В частности, осуждалось наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в Крыму, действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, киберактивность и использование дезинформации. Государства, входящие в «Большую восьмерку» выражали солидарность с партнерами, которых, по их мнению, затронули действия российских спецслужб в ущерб их интересам и безопасности. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель накануне уже поднимали вопрос о «дестабилизирующей деятельности» России. Однако, несмотря на всю критику, ранее министры иностранных дел стран «группы семи» признали неготовность вступать в новый конфликт с Россией.

В рамках саммита планируется также обсудить вопрос о дестабилизирующей деятельности Китая.