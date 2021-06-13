Участницу группы Pussy Riot освободили ночью в Москве из полиции. Веронику Никульшину отпустили с протоколом о мелком хулиганстве, сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Дмитрий Захватов. Никульшиной грозит до 15 суток ареста. Она была задержана накануне в районе Лубянской площади, когда давала интервью.