Участницу группы Pussy Riot освободили ночью в Москве из полиции. Веронику Никульшину отпустили с протоколом о мелком хулиганстве, сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Дмитрий Захватов. Никульшиной грозит до 15 суток ареста. Она была задержана накануне в районе Лубянской площади, когда давала интервью.
2021-06-13T09:03:35+03:00
2021-06-13T09:03:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:03, 13 июня 2021
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