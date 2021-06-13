Футболисты сборной России установили антирекорд чемпионата Европы. Они стали первыми в его истории хозяевами турнира, которые проиграли с разницей в три мяча, отмечает РИА Новости. Было всего четыре случая, когда принимающая чемпионат страна проигрывала с разницей в два мяча — в двух из них побеждала Бельгия, напоминает агентство.

В Петербурге российская сборная проиграла накануне вечером Бельгии 0-3. Главный тренер Станислав Черчесов в интервью «Матч ТВ» сказал, что не стал высказывать претензии вратарю Антону Шунину и защитнику Андрею Семенову.



Черчесов сказал, что сборная будет делать все, чтобы в следующем матче победить команду Финляндии.