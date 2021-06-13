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08:34, 13 июня 2021

Россия проводит военные учения в центральной части Тихого океана

Россия проводит военные учения в центральной части Тихого океана. Как сообщили в Минобороны, в маневрах участвуют 20 кораблей и подлодок, в том числе флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», а также боевые самолеты. По словам военных, корабли прошли к месту учений 4 тысячи километров.


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