Глава МИД Дании поблагодарил финских болельщиков за поддержку футболиста Кристиана Эриксена. Еппе Куфуд написал в «Твиттере», что они стали скандировать «Кристиан», что подняло настроение датчанам, когда все казалось безнадежным. Игрок потерял сознание во время матча чемпионата Европы с Финляндией. Врачи на поле стали его реанимировать, потом футболиста унесли на носилках. Позже сообщили, что он пришел в себя. Матч возобновили после остановки. Дания проиграла на своем поле со счетом 0-1.
2021-06-13T08:23:40+03:00
2021-06-13T08:23:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854022-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:23, 13 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Британские специалисты пришли к выводу, что у мутировавшего коронавируса изменились симптомы Согласно исследованию ученых из Королевского колледжа Лондона, если раньше характерными признаками были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то сейчас ими стали головная боль, насморк и боль в горле
7 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)