Глава МИД Дании поблагодарил финских болельщиков за поддержку футболиста Кристиана Эриксена. Еппе Куфуд написал в «Твиттере», что они стали скандировать «Кристиан», что подняло настроение датчанам, когда все казалось безнадежным. Игрок потерял сознание во время матча чемпионата Европы с Финляндией. Врачи на поле стали его реанимировать, потом футболиста унесли на носилках. Позже сообщили, что он пришел в себя. Матч возобновили после остановки. Дания проиграла на своем поле со счетом 0-1.