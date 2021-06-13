В Израиле парламент сегодня проголосует по вопросу о доверии новому коалиционному правительству — в нем не представлена партия нынешнего премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху.

После досрочных парламентских выборов, которые прошли в Израиле в марте, Беньямину Нетаньяху не удалось добиться поддержки парламентского большинства и сформировать правительство. Ему пришлось передать мандат лидеру оппозиционной партии «Еш атид» Яиру Лапиду. Он в свою очередь сумел договориться с другими политическими силами, которые объединяет лишь одно – желание сместить Нетаньяху. Возглавит так называемое «правительство перемен» глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. Через два года его сменит Лапид. Если правительство утвердят, это может положить конец самому длительному правлению одного главы кабмина в истории еврейского государства. Для этого коалиции необходимо заручиться поддержкой большинства депутатов, то есть получить минимум 61 голос из 120. Эксперты отмечали, что преимущество у оппозиции довольно хрупкое, и его может разрушить отказ от голосования за новое правительство одного или двух депутатов.

Нетаньяху руководит правительством Израиля бессменно с 2009 года и будет премьером до момента присяги нового кабмина.