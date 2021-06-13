Президент Турции Реджеп Эрдоган совершит двухдневный визит в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО

Как ожидается, он проведет переговоры, в том числе, с президентом США.

Общение Эрдогана с американским коллегой Джо Байденом в кулуарах саммита НАТО считается центральной точкой его визита. Обе стороны ранее говорили о возникших разногласиях. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в частности, ранее обвинял Анкару в том, что она по многим аспектам действует не как союзница по военному альянсу. В этом отношении Блинкен упомянул покупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Кроме того, в Вашингтоне считают, что правительство Эрдогана не препятствует нарушению прав человека.

В Анкаре, в свою очередь, заявляли о намерении возродить стратегическое сотрудничество со Штатами. Вместе с тем Эрдоган также выражал мнение, что отношения между Турцией и США гораздо напряженнее, чем это было при предшественниках Байдена, в частности, при Дональде Трампе.

Помимо этих переговоров Эрдоган намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как ожидается, они обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

Саммит НАТО, в кулуарах которого пройдут встречи, намечен на 14 июня.