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07:07, 13 июня 2021

Решение о сокращении численности персонала американского посольства в Минске вступает в силу сегодня

Это ответная мера со стороны властей Белоруссии на возобновление санкций против компаний нефтехимической отрасли республики.

Белоруссия сокращает дипломатический и административно-технический персонал посольства США, ужесточает визовые процедуры, вводит ограничения на работу американских специалистов в репсублике, а также запрет на работу в стране Агентства США по международному развитию. Эти меры призваны послать четкий сигнал Вашингтону о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Минском, подчеркнули в МИДе республики.

В американском госдепартаменте на это ответили, что назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер, находясь за пределами Белоруссии, все равно продолжит исполнять свои обязанности. Напомню, что Фишер, которая еще в декабре принесла присягу, находится в Литве, поскольку ей так и не выдали визу. Ранее Вашингтон возобновил санкции против девяти компаний нефтехимической отрасли республики, объяснив это «вопиющим пренебрежением правами человека» со стороны белорусских властей.

После скандала в 2008 году дипломатические отношения между Минском и Вашингтоном были почти разорваны. Улучшения наметились после президентских выборов в Белоруссии в 2015 году, но после последних выборов вновь возникла напряженность


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