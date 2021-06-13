Еще три матча пройдут сегодня в рамках Чемпионата Европы по футболу

Наиболее громкую вывеску в очередной игровой день ЕВРО-2020 будет иметь игра сборных Англии и Хорватии. В предыдущий раз они встречались между собой в 2018 году, причем трижды. В рамках Лиги Наций англичане добились по одной победе и ничьей, но в гораздо более важном матче – полуфинале Чемпионата мира в России – торжествовали уже хорваты, победившие в дополнительное время и вышедшие в финал.

В двух других играх ЕВРО встречаются участники группы C: первыми сыграют Австрия и Северная Македония. Они были соперниками и во время отбора на турнир: австрийцы победили дважды и прошли на турнир напрямую, а футболисты балканской страны были вынуждены играть в стыковых матчах. Тем не менее, сегодняшняя игра для них историческая: никогда еще Северная Македония за 30 лет своей независимости от Югославии не выступала на крупных международных турнирах.

Поздно вечером же на поле выйдут сборные Нидерландов и Украины. «Оранжевые» за 7 лет пропустили два ЕВРО и один Чемпионат мира, украинцы же попали на Чемпионат Европы в третий раз подряд.

Накануне свои выступления на турнире начала сборная России. Она проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3.