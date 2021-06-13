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06:07, 13 июня 2021

Королева Великобритании Елизавета II сегодня встретится с президентом США Джо Байденом

Елизавета II примет американского лидера в Виндзорском замке. Об этом говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом.

Темы для обсуждения заранее не озвучивали. Однако эксперты отмечают, что переговоры будут носить скорее церемониальный, чем содержательный характер. Джо Байден станет 13-м президентом Соединенных Штатов, с которым встречается королева Великобритании.

За 69 лет правления Елизаветы II Соединенные штаты возглавляет уже 14-й президент, но с одним из них — Линдоном Джонсоном она не проводила переговоры. Ранее королева уже встречалась с Джо Байденом в 1982 году, однако тогда он занимал пост сенатора. Сейчас Великобританию Байден посещает в качестве своей первой зарубежной поездки на посту американского президента.

Далее президент США отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО 14 июня.


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