В Швейцарии сегодня, как ожидается, пройдет референдум по вопросу о запрете пестицидов

Существуют две инициативных группы: одна предлагает прекратить субсидии фермерам, использующим такие пестициды, а другая-полностью запретить их в течение 10 лет, передает британская медиакомпания «Би-би-си». Химические средства для борьбы с вредителями растений пока запрещены только в Бутане.
2021-06-13T05:30:03+03:00
2021-06-13T05:30:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:30, 13 июня 2021
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