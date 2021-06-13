В Швейцарии сегодня, как ожидается, пройдет референдум по вопросу о запрете пестицидов

Существуют две инициативных группы: одна предлагает прекратить субсидии фермерам, использующим такие пестициды, а другая-полностью запретить их в течение 10 лет, передает британская медиакомпания «Би-би-си». Химические средства для борьбы с вредителями растений пока запрещены только в Бутане.