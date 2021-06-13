Британские специалисты пришли к выводу, что у мутировавшего коронавируса изменились симптомы

Согласно исследованию ученых из Королевского колледжа Лондона, если раньше характерными признаками были лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то сейчас ими стали головная боль, насморк и боль в горле. Как пишет издание Mirror, вирусологи предупреждают, что отличить коронавирус от простуды стало труднее и связывают это с распространением в Великобритании так называемого индийского штамма.

