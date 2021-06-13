Главный тренер сборной России после поражения от Бельгии со счетом 0-3 назвал заслуженной критику в адрес команды

Станислав Черчесов отметил в эфире «Матч ТВ», что не стал высказывать претензии вратарю Антону Шунину и защитнику Андрею Семенову. По его словам, сборная будет делать все, чтобы победить в следующей встрече чемпионата Европы финнов.
2021-06-13T05:29:23+03:00
2021-06-13T05:29:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:29, 13 июня 2021
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