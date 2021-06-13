Московский муниципальный депутат столкнулся с запретом на посещение футбольного матча Россия-Бельгия

Максим Гонгальский в своем «Фейсбуке» предположил, что это связано с тем, что он участвовал в акции в поддержку политика Алексея Навального. По его словам, о запрете он узнал, когда приехал в Петербург. Причины ему никто не объяснил.
2021-06-13T05:28:58+03:00
2021-06-13T05:28:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:28, 13 июня 2021
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