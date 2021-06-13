Таганский суд Москвы сегодня изберет меру пресечения журналистке Нике Самусик и акционисту Павлу Крисевичу

Их задержали в пятницу и обвиняют в хулиганстве. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Журналистка издания SOTA снимала акцию на Красной площади. Крисевич инсценировал самоубийство в знак протеста против репрессий с помощью выстрелов холостыми.
2021-06-13T05:28:29+03:00
2021-06-13T05:28:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:28, 13 июня 2021
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