Сборная России по футболу начала чемпионат Европы с разгрома от Бельгии – 0:3

Два мяча забил Ромелу Лукаку, еще один точный удар на счету Тома Менье. Два игрока российской сборной – Юрий Жирков и Далер Кузяев – получили травмы и вынуждены были покинуть поле. Подопечные Станислава Черчесова не потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Впереди матчи с Финляндией и Данией.
2021-06-13T04:40:13+03:00
2021-06-13T04:40:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:40, 13 июня 2021
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