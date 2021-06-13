Сборная России по футболу начала чемпионат Европы с разгрома от Бельгии – 0:3

Два мяча забил Ромелу Лукаку, еще один точный удар на счету Тома Менье. Два игрока российской сборной – Юрий Жирков и Далер Кузяев – получили травмы и вынуждены были покинуть поле. Подопечные Станислава Черчесова не потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Впереди матчи с Финляндией и Данией.