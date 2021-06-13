Правительство Японии намерено провести антимонопольную проверку компаний Apple и Google

Как пишет газета «Никкей», расследование затронет вопрос взаимодействия американских корпораций с японскими производителями смартфонов и программного обеспечения. Предполагается, что американские IT-гиганты используют свое доминирующее положение для сдерживания конкуренции.
2021-06-13T04:35:39+03:00
2021-06-13T04:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:35, 13 июня 2021
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