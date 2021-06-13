Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы одного из департаментов министерства науки и высшего образования

Романа Коровина подозревают в хищении 20 миллионов рублей. Эти деньги, как пишет ТАСС, должны были быть распределены как социальные выплаты. Эпизоды хищений относятся к тому времени, когда чиновник работал в управлении Федеральной противопожарной службы МЧС.