Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы одного из департаментов министерства науки и высшего образования

Романа Коровина подозревают в хищении 20 миллионов рублей. Эти деньги, как пишет ТАСС, должны были быть распределены как социальные выплаты. Эпизоды хищений относятся к тому времени, когда чиновник работал в управлении Федеральной противопожарной службы МЧС.
2021-06-13T04:31:52+03:00
2021-06-13T04:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:31, 13 июня 2021
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