Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:31, 13 июня 2021

Власти Москвы собираются отправить на проверку ношения масок и перчаток всех контролеров

Об этом сообщили в департаменте транспорта. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мэр Москвы объявил нерабочие дни с 15 по 19 июня. По словам чиновников, эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц. В департаменте призвали не ездить по городу без крайней необходимости.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 июня Поздравить…

5 181 6 5947 07.06
Новости

Сборная России проигрывает команде Бельгии в матче ЧЕ по футболу На перерыв после первого тайма команды ушли при счете 2:0 в пользу бельгийцев..

5 104 6 6282
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 194 6 13174 12.06
8читать ;смотреть
Новости

Сборная России крупно проиграла Бельгии в своем первом матче на Евро-2020 Результат встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, — 3:0 в пользу бельгийцев…

5 57 6 6835
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Приём не новый В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху…

5 287 6 39440 06.06
Блоги

Николай Сванидзе журналист

За погромы Антисемит, даже среди антисемитов Романовых — тот ещё. При нем резко ужесточились гонения на евреев и, как следствие, — массовый приток еврейской молодёжи в революцию…

5 478 6 70499 06.06
Блоги

+ На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На форме изображены контуры Украины, включая Крым и Донбасс, и написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»...

5 139 6 22935 06.06
8читать ;смотреть
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ У вас нет другого глобуса У вас нет другого глобуса Хотела бы я, чтобы белые одержали победу? Наверное, да. А с другой стороны, читаешь рассуждения Колчака и с ужасом видишь, как они напоминают высказывания Муссолини…

5 37 6 6215 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 87 6 15376 08.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 89 6 15678 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 142 6 25160 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения» Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину…

5 187 6 35557 07.06
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 65 6 12615 08.06
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Хованский и Поздняков — фрики. Это их дело. Но как только государство начинает вмешиваться в их разборки на стороне одного из них, то, значит, что фриком становится государство…

5 55 6 10666 12.06
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин причешет Байдена влево или вправо? Эти встречи готовятся заранее и на встречах Президентов озвучивают итоги работы рабочих групп, жмут или не жмут руки, смотрят друг другу в глаза, пытаясь что-то там увидеть и работают на свой электорат..

5 54 6 11653 12.06
Блоги

Без лишних слов Мировые СМИ в картинках

Time посвятил обложку своего нового выпуска предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина На первой странице изображен Джо Байден, в очках которого отображается Владимир Путин…

5 60 6 13047 11.06

Популярное за неделю

Новости

Собянин продлил выходные в Москве до 20 июня Нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников установили в Москве…

5 64 6 44711
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 32 6 76830 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3456318
«Судебные процессы Франции 1-й половины ХХ века»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2599 06.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 136 6 175120 09.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Из всех мракобесов на русском троне Александр III был самым депрессивным и агрессивным…

5 65 6 108822 07.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9147254
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4935274

Сегодня в эфире