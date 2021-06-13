Власти Москвы собираются отправить на проверку ношения масок и перчаток всех контролеров

Об этом сообщили в департаменте транспорта. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мэр Москвы объявил нерабочие дни с 15 по 19 июня. По словам чиновников, эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц. В департаменте призвали не ездить по городу без крайней необходимости.

